Saray’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri takibe aldıkları A.T. isimli şüphelinin evine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 kök Hint keneviri olduğu değerlendirilen madde, alüminyum folyoya sarılı şekilde 3 adet içinde içerisinde Hint keneviri olduğu değerlendirilen madde, 3 adet cam pipo, 2 adet cam pipet, 9 adet Nervium 5 mg tablet ve yeşil reçeteye tabi Xanax 1 mg tablet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Olayla ilgili A.T. isimli şüpheli gözaltına alınarak götürüldüğü emniyette ki işlemlerinin ardından 2313 Skm Uyuşturucu Madde Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan savcılık tarafından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.