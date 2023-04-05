Sarayburnu önlerinde kaçak avcılık yapanlara 231 bin 898 TL para cezası kesildi

Sarayburnu önlerinde trol tekne ile kaçak avcılık yapaklar, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezinde görev yapan personel tarafından tespit edildi. Tekneye el konulurken, içinde bulunan 4 kişiye de toplam 231 bin 898 TL cezai işlem uygulandı.

Sarayburnu önlerinde gece saat 01.40 sıralarında trol ile su ürünleri istihsali yapıldığı Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezinde görev yapan personel tarafından tespit edildi. Tekneye, gece saat 01.40 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Yasak sahada kaçak trol avcılığı yapan tekne, yapılan kontroller sonunda Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Tekneyle ilgili mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alındı. Teknenin yediemin limanına gönderilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Yapılan işlemler sonucunda, tekne sahibi dahil olmak üzere yasak sahada trol ile kaçak su ürünleri avcılığı yapan toplam 4 kişiye 231 bin 898 TL cezai işlem uygulandı.