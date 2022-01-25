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Sarar soygununda yeni gelişme

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı evinde darp ederek çelik kasalarını soyan 4 firariden 1’i İstanbul Havaalanı’nda yakalandı. Hâkim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Ilia Sacali ilk savunmasını yaptı.

Asayiş 25.01.2022, 14:09
Sarar soygununda yeni gelişme

Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı evinde darp ederek çelik kasalarını soyan 4 firariden 1’i İstanbul Havaalanı’nda yakalandı. Hâkim karşısına çıkarılan tutuklu sanık Ilia Sacali ilk savunmasını yaptı.

Yaşanan olayın ardından yakalanan yabancı uyruklu 6 kişiden 2’si çıkarıldıkları mahkemece 27’şer yıl hapisle cezalandırılmıştı. Firari olan 4 zanlıdan birisi olan Ilia Sacali, İstanbul Havaalanı’na giriş yaptığı esnada polis ekiplerince yakalandı.

“Olaydan haberim bile yoktu”

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan sanık Ilia Sacali, ilk savunmasını Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yaptı. Duruşmaya Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çifti katılmadı. ‘Nitelikli yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından cezalandırılması talep edilen sanık, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederek olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Ilia Sacali savunmasında şunları söyledi:

“Ben Türkiye-Moldova arası bavul ticareti ve insan taşımacılığı yaparım. İşim minibüs kullanmaktır. Biz Vasili ile kullandığım araçla İstanbul’a geldik. Vasyl Nachev motosiklet satacağını söyledi ve kendisiyle ücret karşılığında motosikletini Moldova’dan getirmek için anlaştık. Minibüsün arkasına motosikleti de yükledik. İstanbul’da araca Vasyl ve Alexei Terzinov ile tanımadığım 2 kişi daha bindi. Onlarda da motosiklet vardı ve satacaklardı, onu da araca alarak Bozüyük’e doğru yola çıktık. Bozüyük’te motosikletleri satacaklarını söylediler ve orada aracı park ettim. Ben araçta bekledim. Onlar motosikletlere binip gittiler. Tanımadığım kişilerden bir geldi ve aracı biraz ileri almamı söyledi. Motosikletler yanlarındaydı, satamadıklarını söylediler. Yeniden benim araca yükledik. Yanlarında poşet veya çanta var mıydı hatırlamıyorum. Birlikte İstanbul’a doğru yola çıktık. Aralarında bir kadın yoktu, görmedim. İstanbul’a geldiğimizde tanımadığım kişi motosikleti alıp gitti. Vasyl’in getirdiği motosiklet minibüste kaldı. Alexei ile diğer kişi de yanımızdan ayrıldı. Ben ve Vasyl kaldık. İkimiz gümrük kapısına doğru yola çıktık. Gümrükte Vasyl motosikleti indirip Türkiye’den çıkış yaptı. Diğerleri ne yaptı bilmiyorum. Ben de minibüsle Türkiye’den çıkış yaptım. Olaydan haberim bile yoktu. Suçsuzum. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Ben sadece onları götürdüm.”

3 farklı suçtan 28 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcı, davada esas hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada sanık Ilia Sacali’nin ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar ve 2 kez ayrı ayrı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, mütalaaya karşı savunmasına için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mart’a erteledi.

Davada sanık olarak yer alan firari zanlılar Vasyl Nachev, Alexei Terzinov ve Dmitri Aricov’un ise Interpol kırmızı bülteniyle arandığı öğrenildi.

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