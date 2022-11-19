Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın emrini verdiği anlara dair fotoğraf ve görüntü paylaşıldı.
Şarampole yuvarlanan tırda sürücü yaralandı
Diyarbakır’da bir tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 19.11.2022, 15:16
Diyarbakır’da bir tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesiyle sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.