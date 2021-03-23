Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Samsun’da otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Ankara karayolu Çevril mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Ordu’ya giden Muhammet Y. idaresindeki 34 CIN 986 plakalı otomobil, yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kanlar içinde kalarak ölümden dönen araç sürücüsü Muhammet Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.