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Şarampole yuvarlanan otomobilde ölümden döndüler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 19.04.2021, 18:17
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Şarampole yuvarlanan otomobilde ölümden döndüler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Danışmentli köyü Kasım Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 AAG 307 plakalı Renault marka otomobil, yağan yağmurun da etkisiyle kontrolden çıkıp yaklaşık 10 metreden çalılık alana devrildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ise hemen durarak, kaza yapan araçtaki vatandaşların yardımına koştu. Kazada araçta bulunan Y.K., O.G. ve E.Ü hafif şekilde yaralandı. Durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildiren vatandaşlar, yaralıları otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar yol kenarında bariyer olmaması nedeniyle yaşanan kazaya tepki gösterdi.
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