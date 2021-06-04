Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

Gaziantep’te düğünden dönen aileyi taşıyan otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Kilis’teki yakınlarının düğününe giden aileyi taşıyan Osman H. idaresindeki 05 DJ 317 plakalı Fiat marka otomobil, dönüş yolunda Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi araçta sıkıştı. Araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan 3’ü çocuk 6 yaralı ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yolda trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.