banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Ordu’da basın ödülleri sahiplerini buldu
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Erdoğan'dan son dakika açıklamaları!
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Rıdvan Yılmaz, Rangers’a transfer oldu
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması
Bakanlıktan 'çöp ev' açıklaması

Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Asayiş 25.07.2022, 22:19
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde şarampole yuvarlanan araçta yangın çıktı. Sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şahinkaya Mahallesi’nde Ahmet Topuz (72) idaresindeki 55 YD 108 plakalı otomobil, virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araçta yangın çıkarken, sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
25°
açık