Şarampole uçup zeytin ağacına çarpan otomobil 2 kişiye mezar oldu
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİ’NDE ŞARAMPOLE DEVRİLEN VE ZEYTİN AĞACINA ÇARPARAK DURABİLEN ARAÇTA BULUNAN YOLCU VE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.
Balıkesir’in Havran ilçesi’nde şarampole devrilen ve zeytin ağacına çarparak durabilen araçta bulunan yolcu ve sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir-Edremit Karayolu’nun 8. Kilometresinde Emekli İmam Fahri Gönül idaresindeki 10 KF 840 plakalı Kartal marka otomobil seyir halinde iken yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Takla atan araç bir zeytin ağacına ve sulama vanasının beton duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle zeytin ağacı yerinden söküldü ve araç hurdaya döndü. Kazanın bildirilmesinden sonra bölgeye polis ve 112 unsurları kısa sürede ulaştı. Araç sürücüsü Fahri Gönül (61) ambulans ile hastaneye sevk edilmek istenirken yolda hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulan Fahri Çakan ise olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık kazanın oluş nedenini belirlenmesi için geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.
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