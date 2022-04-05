Şarampole uçan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep’te şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip-Gaziantep karayolu Uluyatır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre nakliyat işi yapan ve kamyonetiyle Nizip’ten Gaziantep’e yük taşıyan 4 çocuk babası Yaşar Üstündağ (48), aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak 5 metrelik şarampole yuvarlanan araçtaki sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada durumu ağırlaşan Üstündağ, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz sürücü, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Hayatını kaybeden Yaşar Üstündağ’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.