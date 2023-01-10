Şarampole düşen araca ’örümcek ağlı’ önlem

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole düştü. Araç içerisinde bulunan yaşlı çiftin yardımına koşan diğer sürücüler, aracın daha da aşağı düşmemesi için adeta ipten örümcek ağı ördü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi Hacı Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Burdur Bucak ilçesinde doğru hareket halinde olan Ömer Ersoy (75) kontrolündeki 07 GF 007 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Araç içerisinde bulunan Ömer-Nuray Ersoy çiftinin yardımına ise yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Sürücüler aracın daha da aşağı düşmemesi için itfaiye ekipleri gelene kadar ipten adeta örümcek ağı ördü. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan incelemede, kazanın sürücünün gözüne güneş ışığı gelmesi ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.