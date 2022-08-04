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Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 04.08.2022, 20:37
Şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kadirli-Adana karayolunun Kurukandak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen İsmet İ. idaresindeki tır seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Tırda maddi hasar oluşurken, sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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