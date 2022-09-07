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Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya’da şarampole devrildikten 4 metre sonra durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Asayiş 07.09.2022, 13:34
Antalya’da şarampole devrildikten 4 metre sonra durabilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Alanya ilçesi Çamlıca Mahallesi Kozlar Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde 07 NSK 81 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Hasan Özgür (69), direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobil 4 metre aşağıda durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sürücü Özgür’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni belediye morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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