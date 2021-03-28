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Şarampole devrilen otomobilin ön camından fırladı

Adıyaman’da, şarampole devrilen otomobilin ön camından fırlayan sürücü yaralandı.

Asayiş 28.03.2021, 12:41
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Şarampole devrilen otomobilin ön camından fırladı

Adıyaman’da, şarampole devrilen otomobilin ön camından fırlayan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Besni istikametine gitmekte olan Bekir K., idaresindeki 33 HA 525 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besni ilçesi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kaza esnasında sürücü Bekir K., kazanın etkisiyle savrularak otomobilin ön camından dışarıya fırladı. Kazada yaralanan Bekir K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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