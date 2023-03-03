Sarallar suç örgütüne yönelik davada Erdal Acar’a tahliye

İstanbul’da, ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılandığı davada mahkeme, aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 21 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul’da Alaattin Saral olarak tanınan İlyas Saral’ın lideri olduğu ve kamuoyunda ’Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 169 sanığın yargılanmasına 6 Şubat’tan bugüne kadar İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi duruşma salonlarında devam edildi. Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdal Acar, Furkan Sarıalioğlu, Mustafa Öztel, Kadir Saral, Uğur Saral, Kamil Bakırcı, Yavuz Yüce, Emrah Gümüş, Abdülsamet Çınar, Murat Karakuş, Eren Salman, Yasin Ebe, Murat Can Bozkurt, Cengiz Akgül, Şaban Sarıoğlu, Orhan Sarı, Ümit Tunçer, Turan Saral, Tahsin Mete, Volkan Saral ve Yaşar Akyüzlü’nün savunmalarının alınmış olması ve tutuklu kaldıkları süreyi de dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

21 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Heyet, sanıklar Altan Saral, Aziz Zengin, Bekir Karçiğa, Faruk Söylemez, Fetullah Çağın, Hikmet Aktemur, İbrahim Çakır, Mehmet Gönenci, Mehmet Ulu, Nusret Irmak, Ramazan Günay, Recep Şefik Uslu, Samet Keser, Sebahattin Köklü, Seyfi Erkan, Tarık Oğur, Osman Akgül, Talha Ersoy, Uğur Yılmaz, Özcan Akyüz ve Tevhid Palitli’nin ise mevcut delil durumu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, aralarında İlyas Saral’ın da bulunduğu 14 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmederken, savunması alınmayan 6 tutuksuz sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi

Sanık, avukat ve şikayetçi sayısının fazlalı ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı duruşma salonlarının yetersiz kalacağını belirten mahkeme heyeti, 12 - 23 Haziran tarihlerinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde devam edilmek üzere duruşmayı erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 167 kişi ’şüpheli’, oyuncu Necati Şaşmaz’ın da bulunduğu 9 kişi ’mağdur’, 2017’de çıkan bir çatışma sonucu öldürülen iş insanı Oktay Üzüm’ün oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş insanı Atalay Demirbaş’ın da bulunduğu 58 kişi ’müşteki’, 2 kişi ise ’müşteki-şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Örgütün İlyas Saral’ın yanı sıra şüpheliler Erdal Acar, Fatih Sarıalioğlu, Mehmet Ulu, Ali Kaplan, Mustafa Fazlıoğlu, Osman Tellioğlu ve Tamer Çağlar tarafından yönetildiğinin belirtildiği iddianamede, Saral’ın, örgüt yöneticileri ve kendisine direkt bağlı olan örgüt üyelerine verdiği talimatlarla örgütün devamlılığını sağlayarak İstanbul ve Türkiye’nin bir çok bölgesinde bulunan bazı lokal suç örgütlerini kendi çatısı altında birleştirdiği kaydedildi.

Şikayette bulunanları tehdit ettikleri anlatıldı

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yağma ve kumar oynamak için yer sağlama suçlarını işleyerek örgüte gelir temin ettikleri, örgüt yönetici ve üyelerinin geçimlerini bu yöntemle sağladıkları ve örgütün temel amacının yasal olmayan yollarla kişilerden cebir, tehdit kullanmak suretiyle zorla maddi menfaat temin etmek olduğu anlatıldı. İddianamede, suç örgütü üyelerinin, şikayette bulunan müştekileri tehdit ederek sindirip davalarından vazgeçirmeye çalıştıkları da vurgulandı.

Erdal Acar’ın ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olduğu kaydedildi

İddianamede, şüpheli Erdal Acar’ın silahlı suç örgütünün yöneticisi olduğu, başta kumarhane sektörü ve eğlence mekanlarından olmak üzere örgüte devamlılığı olan bir maddi getiri sağladığı bununla birlikte ünlüler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olup çözmesinden dolayı örgütün isminin her alanda duyulmasını sağladığı aktarıldı. Şüpheli Acar’ın, örgütün devamlılığını sağlamak ve gücünü göstermek için kendisine bağlı örgüt üyelerine talimatlar vererek, örgüt adına gerçekleştirilen eylemlerde örgüt üyelerini yönlendirdiği de belirtildi.

Necati Şaşmaz’ın tehdit edilmesi için Erdal Acar’a talimat verildiği kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, iletişim tespit tutanağından örgüt lideri İlyas Saral’ın kendinden ricada bulunulması sonrası Necati Şaşmaz’ın tehdit edilmesi konusunda örgüt yöneticisi Erdal Acar’a talimat vererek konuyu çözmesini istediği, örgüt içerisinde her yöneticinin ayrı bir görevinin olduğu, şüpheli Erdal Acar’ın da medyatik insanlarla, iş adamlarıyla ve kumarhanelerle alakalı tüm işleyişi yürüttüğü kaydedildi. İddianamede, şüpheli İlyas Saral’ın ’suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’ ve ’nitelikli yağma’ suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Erdal Acar’ın ise ’suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ ve birden fazla kez ’nitelikli yağma’ ve ’nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından 50 yıldan 79 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede diğer şüphelilerin de 15 yıldan 79 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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