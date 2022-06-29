Sarallar suç örgütüne İstanbul merkezli 13 ilde operasyon: 117 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen çeteye operasyon yaptı. Söz konusu suç örgütünün, çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM suçlarına karıştıklarını belirleyen polis, dün İstanbul, Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de daha önce belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. İş adamı Erdal Acar ile örgütün lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral’ın da aralarında bulunduğu 117 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, kalem şeklinde 1 suikast silahı, 1 susturucu, bu silahlara ait bin mermi, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile 900 bin dolar ve 413 bin Euro para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan geniş çaplı tahkikatın devam ettiği belirtildi.