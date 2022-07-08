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Başkan Öztürk: "Bayramlar, mazlumun, fakirin, yetimin, kimsesiz ve muhtaçların yanında olma zamanıdır"
Dışişleri Bakanlığı: "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’ya yönelik bugün gerçekleştirilen menfur silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk-Japon ilişkilerine önemli katkılarda bulunmuş olan Abe Shinzo’ya acil şifalar diliyor, ailesi ile dost Japon h
Sarallar operasyonunda mahkemeye sevk edilen işadamı Erdal Acar tutuklandı.
Sarallar operasyonunda mahkemeye sevk edilen işadamı Erdal Acar tutuklandı.
Asayiş 08.07.2022, 09:59
Sarallar operasyonunda mahkemeye sevk edilen işadamı Erdal Acar tutuklandı.