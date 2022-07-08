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’Sarallar’ operasyonunda mahkemeye sevk edilen iş adamı Erdal Acar’ın arşiv görüntüleri

’Sarallar’ operasyonunda mahkemeye sevk edilen iş adamı Erdal Acar’ın arşiv görüntüleri

Asayiş 08.07.2022, 10:20
’Sarallar’ operasyonunda mahkemeye sevk edilen iş adamı Erdal Acar’ın arşiv görüntüleri

’Sarallar’ operasyonunda mahkemeye sevk edilen iş adamı Erdal Acar’ın arşiv görüntüleri

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