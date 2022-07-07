Sarallar operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78’ine tutuklama talep edildi

İstanbul’da, ’Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78’i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul’un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon sonucu 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen 31 şüpheliden 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün sabah saatlerinde ise yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanı Erdal Acar’ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar’ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerden 12’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(SD- Mİ-