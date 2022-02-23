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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu...Şampuan kutularında 10 milyon lira değerinde pırlanta kaçakçılığı polise takıldı
Sara krizi taklidi yaparak dolandırdı
Beyoğlu’nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.
Asayiş 23.02.2022, 12:52
Beyoğlu’nda sara krizi taklidi yapan dolandırıcı birden kendini yere attı. Poşetteki simitleri etrafa saçılan dolandırıcının bu yöntemle insanlardan para aldığı öğrenildi.
Beyoğlu Taksim’de ara sokaklarda sara krizi taklidi yaparak insanları dolandıran yaşlı adam birden kendini yere attı. Yere düşen adamın elindeki simitler ise etrafa saçıldı. Yaşlı adamın bu yöntemle insanları kandırdığı ve onlardan para aldığı öğrenildi.