Sapanca Gölü alarm veriyor, su 40 metre çekildi

Sakarya’nın ana içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’nden Kasım ayından bu yana kuraklık sebebiyle Kocaeli’ye su çekiliyor. Birçok dereden beslenen göl su fabrikalarının da kaynaklardan beslenmesi ve beklenen yağışların gelmemesiyle alarm vermeye başladı. Sapanca Gölü’nde kritik eşiğin altına düşen su, kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayan ve kuraklık sebebiyle Yuvacık Barajına su çekilen Sapanca Gölü’nde, beklenen yağışların gelmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor. Bu yıl beklenen yağışların gelmemesi ve en önemlisi kar yağışının olmaması sebebiyle Sapanca Gölü, yüzde 15 seviyesine gerileyen Yuvacık Barajına günlük 180 bin ton suyu Kasım ayından bu yana vererek Kocaeli’ye de nefes oldu. Ancak gölde su seviyesi kritik eşik olan 30,99 seviyesine geriledi. Suyun yaklaşık 40 metre çekildiği bölgedeki görüntüler ise endişelendirdi.

“Bu daha iyi hali böyle giderse daha ileri gidebilir”

Eşme Mahallesi’nde yaşayan Erdoğan Kaplan, “Sapanca Gölü’nün çekilmesinin sebebi kar yağmaması ve yağmur yağmaması bir de su fabrikalarının su çekmesi, barajlara su gitmesidir. 35-40 metre su çekilmiştir bu daha iyi hali böyle giderse daha ileri gidebilir. Su seviyesi de düştü. Tedbir alınması lazım. Geçmişte de olmuştu” dedi.

“Eskiden köyün geçim kaynağı balıkçılıktı”

Balıkların sazlık alana yumurta bıraktığını belirterek canlı yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten Kaplan, “Balıklar, ördekler gelip buraya yuva yapıyordu. Nasıl gelsinler hayvanlar buraya sazlar karada kaldı. Balık sayısı da azalıyor. Eskiden balıkçılık vardı burada şimdi kalmadı. Eskiden köyün geçim kaynağı balıkçılıktı” diye konuştu.

“Ocak ayında olmamıza rağmen hava hala bozmadı”

Sakarya’da yaşayan ve sık sık Eşme’ye geldiğini söyleyen Muhammet Taha Özbahçeli ise, “Çocukluğumda buraya yüzmeye geliyorduk. Son zamanlarda bu çekilmeden dolayı su geriledi. Belimize su gelirdi şu an çok zor. İklim değişiyor, geçmişte değişmişti yine değişecek. Ocak ayında olmamıza rağmen hava hala bozmadı. Bunun nedeni sanayi sistemi de olabilir” şeklinde konuştu.