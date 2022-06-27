Şantiyedeki yemekten zehirlenen 28 işçi hastanelik oldu

Eskişehir’de bir inşaatta çalışan 28 işçi, iddiaya göre kendilerine dağıtılan yemekten zehirlenerek hastanelik oldu.

Ihlamurkent Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde bulunan bir inşaatta çalışan 28 işçi, dün yedikleri yemekten sonra aynı şikâyetlerle rahatsızlık geçirdi. Sabah saatlerinde ortak olarak mide bulantısı, ishal, kusma, baş ağrısı şikâyeti bulunan işçilerden 3’ü ambulansla, diğerleri ise şantiye yetkililerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yemekte bulunan tavuk veya bezelyeden zehirlendikleri tahmin edilen işçilerden kan örneği alınarak testleri yapıldı. Olay hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldığı öğrenildi.

“Tavuklar kokuyordu”

Şantiyeye gelen yemekte bulunan tavuğun koktuğunu ve işçileri zehirlediğini iddia eden işçi Okan Özer, “Yemekten kaynaklanan bir durum var. Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. Tavuk gelmişti o zaman da. Tavuklar kokuyordu. Baya herkes şikâyetçi olmuştu. Aradan iki gün geçtikten sonra çalışanlar rahatsızlandı. En son tavuk sote yedik. Büyük ihtimalle tavuktan dolayı olmuştur” dedi.

“İşçinin sağlığını düşünmüyorlar”

Daha öncede şantiyede yaşanan yemek problemlerini ilettiklerini, fakat hiç kimsenin önemsemediğini belirten işçi Ömer Velman, şu ifadeleri kullandı:

“Sorumlu birisi ilgilenmiyor. Yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. Yemeğin çürük çıkmasıyla veya başka bir şeyle hiç kimse ilgilenmiyor. İşçi hakları yok resmen. Akşam evlerinde her türlü yemeği yiyorlar, ama işçilere gelince öyle bir şey yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz yüz defa söyledik, ama hiç kimse umursamadı.”