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Şantiye yangınında konteynerler küle döndü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tahliye kanalı işi yapan firmaya ait şantiyede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 4 konteyner alevlere teslim oldu.

Asayiş 07.10.2021, 18:30
Şantiye yangınında konteynerler küle döndü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tahliye kanalı işi yapan firmaya ait şantiyede yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 4 konteyner alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. DSİ tahliye kanalı işi yürüten özel bir firmaya ait şantiyede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın konteynerleri sardı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangına şantiyedeki beton mikserlerinin hortumlarıyla da müdahale edildi. Kısa sürede büyüyen yangın şantiye alanındaki 4 konteyneri sardı. Alevlere teslim olan konteynerler yıkıldı. Ekiplerin uzun çabası sonucu söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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