Şantiye alanında işçilere ait konteynerler yandı, beton mikseri ile söndürülmeye çalışıldı

Hadımköy’de bir şantiye alanında işçilerin konaklaması için yerleştirilen konteynerlerde iddiaya göre elektrik sobasından yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar şantiyede görevli beton mikseri ile yangın söndürülmeye çalışıldı.

Yangın, bugün saat 16.00 sıralarında Atatürk Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre şantiye içerisinde işçilerin konaklaması için kurulan konteynerlerde elektrik sobasından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar şantiyede görevli beton mikseri ile yangın söndürülmeye çalışıldı. Konteynerin yanma anı ve beton mikserinin yangına müdahale ettiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.