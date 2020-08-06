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Sansar öldürüp fotoğrafını paylaştı, ceza yedi
NİĞDE'DE SANSARI ÖLDÜRÜP FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞAN ŞAHSA 3 BİN 487 LİRA CEZA KESİLDİ.
Asayiş 06.08.2020, 15:34
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Niğde’de 2 sansarı öldürüp fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 3 bin 487 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi ekipleri, bir şahsın iki kaya sansarını öldürüp sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları hayvanseverlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şahsa Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten bin 575 lira idari, bin 912 lira da tazminat olmak üzere toplamda 3 bin 487 lira ceza kesti.
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