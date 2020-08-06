Sansar öldürüp fotoğrafını paylaştı, ceza yedi

Niğde’de 2 sansarı öldürüp fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 3 bin 487 lira ceza kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Niğde Şubesi ekipleri, bir şahsın iki kaya sansarını öldürüp sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları hayvanseverlerin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şahsa Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten bin 575 lira idari, bin 912 lira da tazminat olmak üzere toplamda 3 bin 487 lira ceza kesti.