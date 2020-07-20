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Şanlıurfa’nın ciğerleri yanıyor
ŞANLIURFA’NIN CİĞERLERİ KONUMUNDA BULUNAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜNÜN YANINDAKİ ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 20.07.2020, 17:28
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Şanlıurfa’nın ciğerleri konumunda bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünün yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Şanlıurfa’ya temiz oksijen sağlayan ve ilin ciğerleri konumunda bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına müdahale etmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye giden tomalar, iş makineleri, itfaiye, arazöz ile ilk müdahale araçları yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Büyük bir alana yayılan yangın devam ediyor.
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