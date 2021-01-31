Şanlıurfalı yazar silahlı saldırıya uğradı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın tarihi ve turistin kenti Halfeti’de yaşayan yazar Nihat Özdal silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Rüştiye Mahallesi’nde yaşandı. Ailesine ait otelin önünde duran yazar Nihat Özdal, silahlı saldırıya uğradı. Özdal saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Halfeti’deki bir otelin işletmecisi ile çalışanını gözaltına aldı.

Otelin yıkılması için kampanya başlatmıştı

Çevre ve mimari kirlilikler, hayvan hakları, doğa ve ekolojik sorunlar ile kitapları olan Özdal, Halfeti’deki bir otelin görüntü kirliliği oluşturduğunu ve yıkılması gerektiği yönünde bir kampanya başlatmış ve otel hakkında yıkım kararı çıkmıştı. Özdal, son olarak sosyal medya hesabından “Nehirden yol alırken silueti bozan, taş mimari ve bozkırın uçsuz bütünlüğüne bıçak gibi saplanan otelin yapımını engellemek için çok kampanya yürütmüştük. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkılmasıyla ilgili karar sonunda çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.