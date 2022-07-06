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Şanlıurfalı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Şanlıurfalı 20 yaşındaki er Yusuf Gürler, memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnediliyor.
Asayiş 06.07.2022, 13:55
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Şanlıurfalı 20 yaşındaki er Yusuf Gürler, memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde defnediliyor.
Şehidin cenazesi, Hakkari’de yapılan törenin ardından memleketi Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gönderildi. Er Yusuf Gürler’in ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı cenaze namazının kılınacağı Abdulkadir Geylani Camisi’ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Yusuf Gürler, yapılan törenle defnedileceği Siverek Şehitliği’ne götürüldü.