Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezi ile Ceylanpınar, Siverek ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı, 31’ine ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

18 Ekim’de özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 700 gram esrar, 81 gram toz esrar, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi gibi malzemeler ele geçirilmişti.