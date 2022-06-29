banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi

Şanlıurfa´daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.

Asayiş 29.06.2022, 13:46
Şanlıurfa´daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suruç ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu