Şanlıurfa´daki terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2´si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suruç ilçesindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2´si mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.