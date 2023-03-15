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Şanlıurfa’daki sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu
Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin isimleri belirlendi.
Asayiş 15.03.2023, 19:07
Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketinde ölenlerin isimleri belirlendi.
Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa’da hayatını kaybeden 12 kişiden 11’inin isimleri belirlendi. Sel sularına bodrum katta yakalanan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin de hayatını kaybettiği felakette ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:
"Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş."