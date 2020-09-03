Şanlıurfa’daki patlamanın nedeni belli oldu
ŞANLIURFA’DAKİ PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU
Şanlıurfa’da bir ekmek fırınında çıkan yangın sonrası 4’ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebi belirlendi. Patlamanın oksijenin tükendiği fırında gazların tekrar oksijen ve ateşle temasıyla meydana geldiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Hal Pazarı’ndaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınında yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ettiği sırada içeride patlama meydana geldi. Kameralara yansıyan patlamada alevlerin arasında kalan itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan itfaiye eri Fevzi P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yapılan incelemede patlamanın sebebi belirlendi. Patlamanın oksijenin tükendiği fırında gazların tekrar oksijen ve ateşle temasıyla meydana geldiği öğrenildi.
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