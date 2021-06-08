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Şanlıurfa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da çıkan orman yangını 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Asayiş 08.06.2021, 17:27
Şanlıurfa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa’da çıkan orman yangını 2 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, yangını itfaiye ve Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonrası yaklaşık 100 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.
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