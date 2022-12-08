Şanlıurfa’daki kazalar polis şehir kamerasında

Şanlıurfa’da Kasım ayı içerisinde meydana gelen bazı kazalar polis şehir kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kasım ayında yaşanan kazaların görüntülerini yayınladı. Görüntüler arasında Şanlıurfa’dan da 4 kaza yer aldı. İlk görüntülerde Balıklıgöl Devlet Hastanesi kavşağında yaşanan bir kaza yer aldı. Suruç istikametinden Şanlıurfa merkeze seyreden bir otomobil, ışık ihlali yapınca az kalsın yayaların arasına dalıyordu. Karşıdan karşıya geçen yayalara çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Kazada aralarında bebek arabasıyla yolun karşısına geçen bir kadının da olduğu çok sayıda yaya ezilmekten son anda kurtuldu. Bir diğer kazada ise yine ışık ihlali dikkat çekti. Kırmızı ışık yanmasına rağmen yola devam etmeye çalışan otomobil, kavşaktan çıkmaya çalışan başka bir otomobille çarpıştı. Başka bir kazada ise yan yoldan ama yola girmeye çalışırken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, orta refüje çarptı.

Son kazada ise ters şeritten ilerleyen kamyonet ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak dururken kazaya neden olan kamyonet ise olay yerinden kaçtı.