Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 1 tutuklama

Şanlıurfa’da yakıt parası için tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak cep telefonunu alan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Suruç ilçesinden komşuları İ.K. ve V.C.’yi aracıyla Şanlıurfa’daki ceza infaz kurumundaki yakınlarını ziyarete götüren C.B. ile komşuları arasında yakıt masrafı konusunda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri, şoförü bıçakla yaralayan ve cep telefonunu alarak kaçan şüphelileri kısa sürede yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. "yağma ve kasten yaralama" suçundan tutuklanırken, V.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.