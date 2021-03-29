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Şanlıurfa’daki araçtan 11 kilo esrar çıktı

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankından 11 kilo esrar çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 29.03.2021, 12:11
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Şanlıurfa’daki araçtan 11 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa'da Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu.

Ekipler, şüpheli gördükleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın LPG deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Esrara el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulamak üzere emniyete götürüldü.

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