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Şanlıurfa’daki araçtan 11 kilo esrar çıktı
Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin LPG tankından 11 kilo esrar çıkarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 29.03.2021, 12:11
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Şanlıurfa'da Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde kontrol noktası kurdu.
Ekipler, şüpheli gördükleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada aracın LPG deposunda 11 kilo esrar ele geçirildi.
3 GÖZALTI
Esrara el koyan ekipler, otomobilde bulunan ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulamak üzere emniyete götürüldü.