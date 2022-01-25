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Şanlıurfa’da’da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Asayiş 25.01.2022, 10:16
Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.