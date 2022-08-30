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Şanlıurfa’da Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü Şanlıurfa’da coşkuyla kutlandı.
Asayiş 30.08.2022, 14:14
30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıldönümü Şanlıurfa’da coşkuyla kutlandı.
Sabah saatlerinde şehitlik anıtına çelenk sunumunun ardından Cumhuriyet Caddesinde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından, mehteran ve halk oyunları ekibi gösteri düzenledi. Yapılan çeşitli gösterilerin ardından program, geçit töreniyle sona erdi.
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