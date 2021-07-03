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Şanlıurfa’da zabıta denetimde affetmedi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market ve bakkallardaki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirildi.

Asayiş 03.07.2021, 15:54
Şanlıurfa’da zabıta denetimde affetmedi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market ve bakkallardaki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler tarafından ilçe genelinde market ve bakkallardaki denetimler devam ediyor. Cengiz Topel ve İpekyol mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, zabıta ekipleri, işyeri açma ruhsatı ve hijyenle ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde farklı işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirdi. İmha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler, işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı.
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