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Şanlıurfa’da yolcu otobüsü yanarak kül oldu
ŞANLIURFA'DA ALEV ALAN YOLCU OTOBÜSÜ YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 16.07.2020, 14:27
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Şanlıurfa’da alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa otoban gişeleri yakınlarında meydana geldi. Gaziantep’te tamir edilen bir firmaya ait yolcu otobüsü, Batman’a doğru seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Emin Ö. durumu fark ederek otobüsü durdurdu. Emin Ö. kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangın yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. İtfaiye ekipleri ağaçlık alanda çıkan yangını da kontrol altına aldı.
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