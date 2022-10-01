Şanlıurfa’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk ediliyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç mevkiinde meydana geldi. Batman’dan Antalya’ya gitmekte olan 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede saman yüklü 34 BLD 224 plakalı bir kamyonet de yolcu otobüsüne çağırmamak için devrildi, sürücüsü yaralandı.