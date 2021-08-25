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Şanlıurfa’da yola doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı

Şanlıurfa’da bir kadının marketin önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki bebeğinin olduğu bebek arabası kendiliğinden hareket etti. Bebek arabasını yakalayan market çalışanı olası bir ölümlü kazanın önüne geçti.

Asayiş 25.08.2021, 14:54
Şanlıurfa’da yola doğru hareket eden bebek arabasını market çalışanı yakaladı

Şanlıurfa’da bir kadının marketin önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki bebeğinin olduğu bebek arabası kendiliğinden hareket etti. Bebek arabasını yakalayan market çalışanı olası bir ölümlü kazanın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi. Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı, caddeye doğru hareket eden bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.

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