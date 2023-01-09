Son Dakika
Şanlıurfa’da yoğun sis etkili oldu
Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor.
Asayiş 09.01.2023, 11:58
Şanlıurfa’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, gündüz de etkisini sürdürüyor.
Sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken Akçakale - Şanlıurfa karayolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının 10 derece civarında ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kentte yer yer sis etkisini sürdürüyor.