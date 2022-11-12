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Şanlıurfa’da yaklaşık 11 kilo esrar ve 7 kilo skunk ele geçirildi
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 850 gram esrar ve 6 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 12.11.2022, 11:43
Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 850 gram esrar ve 6 kilo 750 gram skunk ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 10 kilo 850 gram esrar ve 6 kilo 750 gram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.