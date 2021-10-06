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Şanlıurfa’da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 06.10.2021, 14:23
Şanlıurfa’da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa’da üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi kırsalında Yukarıdurmuş Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Evde oyun oynayan Ferhat Çakmak’ın (4) üzerine televizyon düştü. Sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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