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Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 21 zanlıdan 18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Asayiş 12.08.2021, 13:55
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 21 zanlıdan 18’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahısların ve, işyeri ve araçlarında yapılan aramada ise 5 kilo 150 gram metamfetamin maddesi, 110 gram eroin, 50 gram bonzai, bin 6 adet uyuşturucu hap ile 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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