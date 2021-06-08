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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Şanlıurfa’da 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Asayiş 08.06.2021, 12:00
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Şanlıurfa’da 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı. KOM ekiplerince kent merkezi kırsalındaki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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