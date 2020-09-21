banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA’DA JANDARMA TARAFINDAN 2 EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 BUÇUK KİLOGRAM KUBAR ESRAR, 4 GRAM TOZ ESRAR, 125 ADET UYUŞTURUCU HAP İLE 28 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLİRKEN OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 2’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 21.09.2020, 11:49
2
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da jandarma tarafından 2 eve düzenlenen operasyonda 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap ile 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2 şahsa ait evde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 buçuk kilogram kubar esrar, 4 gram toz esrar, 125 adet uyuşturucu hap, 28 kök kenevir bitkisi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378