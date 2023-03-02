Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi girişinde durdurulan bir otomobilde 300 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından takip edilerek ilçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A., F.O. ve F.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.