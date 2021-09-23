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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 10’unun “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçunu, 15 zanlının ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçunu işledikleri belirlendi.

Asayiş 23.09.2021, 17:02
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 10’unun “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçunu, 15 zanlının ise “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçunu işledikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siverek Büro Amirliği tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma” suçunu işledikleri belirlenen 10 zanlı ile “Uyuşturucu Madde Kullanmak” suçunu işledikleri belirlenen 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 gram metamfetamin maddesi, 214 gram toz esrar, 941 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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